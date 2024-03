Kłamstwo Putina o Nawalnym. Stanowcza reakcja USA

Kłamstwa Rosjan ws. Nawalnego

- Rozmawialiśmy z rosyjskimi oficjelami przez miesiące i lata, jeśli chodzi o uwolnienie amerykańskich więźniów niesłusznie przetrzymywanych w Rosji. Nie słyszeliśmy, by jakikolwiek rosyjski przedstawiciel podnosił sprawę Nawalnego w ramach w żadnej z rozmów. Więc jeśli to jest coś, czym byli zainteresowani, z pewnością brzmi, jak gdyby wyszli z tym dość późno - oczywiście zbyt późno, skoro on już nie żyje - powiedział Jake Sullivan.