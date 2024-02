Putin chce pozbyć się konkurenta? Jest komunikat ws. wyborów

Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej uznała ponad 15 proc. podpisów zgłoszonych do rejestracji kandydata na prezydenta Borysa Nadieżdina za wadliwe. Nadieżdin otwarcie krytykuje Rosję za wojnę z Ukrainą. Decyzja o dopuszczeniu do go wyborów zapadnie 7 lutego.