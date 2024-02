Konkurent Putina poczuł moc. "Muszę przygotować się do rządzenia krajem"

Boris Nadieżdin, konkurent Władimira Putina w wyborach prezydenckich w Rosji przyznał, iż musiałby zdarzyć się cud, aby go zarejestrowano. Do 10 lutego zapadnie decyzja, czy polityk głoszący sprzeciw wobec wojny zostanie dopuszczony do startu w wyborach. - Muszę przygotować się do rządzenia krajem. Nie, nie zwariowałem - mówi w rozmowie dziennikarzami.