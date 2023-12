Zmierzyli poparcie dla Putina. Grubo poniżej oficjalnych 78 proc.

Putin rozpoczyna kampanię. Nie miejmy złudzeń kto wygra

Z oceną rosyjskiej opozycji zgadza się dr hab. Krzysztof Żęgota, zajmujący się polityką bezpieczeństwa Rosji. - Nie można mieć wątpliwości co do tego, kto będzie zwycięzcą przyszłych wyborów prezydenckich w Rosji. Rosyjskie społeczeństwo jest w swojej masie oportunistyczne, obawia się wojny, ale wielkiego sprzeciwu i potencjału rewolucyjnego w nim nie ma. To ze względu na obawy przed represjami - komentuje naukowiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.