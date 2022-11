Domagają się pieniędzy z Zachodu. Takich słów z Rosji jeszcze nie było

Zanim Nawalny trafił do więzienia, doszło do próby otrucia go środkiem Nowiczok. Współpracownicy polityka zdołali go wywieźć z Rosji do Berlina, gdzie uratowano mu życie. Nawalny zdecydował się na powrót do Rosji. Jak tłumaczono, inaczej nie miałby wpływu na rosyjską politykę, a rosyjska propaganda zrobiłaby z niego nic nieznaczącego "blogera zza granicy".