Tusk zdradził, jakie ma marzenie. "Już za wami tęsknię"

- Mamy z Wielką Brytanią i osobiście z premierem Keirem Starmerem identyczne poglądy na sytuację w Ukrainie, na agresję rosyjską i na to, co należy robić, jak należy działać - podkreślił premier Donald Tusk po spotkaniu z brytyjskim premierem .

Tusk chwalił "szczególnie bliskie i dobre relacje" Polski i Wielkiej Brytanii. Podkreślał, że oba kraje mają do siebie zaufanie "w tych trudnych czasach niepewności geopolitycznej, radykalnych zmian, wojny tuż obok naszej granicy". Ocenił, że to zaufanie jest bezcenne, a "widoczne gołym okiem" zasady łączące oba kraje sprawiają, że Polska i Wielka Brytania mogą na siebie liczyć.

Tusk przypomniał moment, w którym dowiedział się o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. - Byłem wtedy szefem Rady Europejskiej. To była moja pierwsza emocjonalna reakcja. Powiedziałem, że już za wami tęsknię - mówił premier. Dodał, że ma nadzieję, że Zjednoczone Królestwo wróci do Unii Europejskiej.

- Wiem, że to być może jest iluzja. Staram się być realistą, ale wolę w swoim sercu takie marzenia jeszcze zachować, bo czasami marzenia też w polityce się spełniają, ale to, co my mamy do wykonania, to oczywiście maksymalne zbliżenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii - dodał.