Koniec Brauna w Konfederacji. "Czekamy, aż jego ludzie się odkryją". Kulisy

Krzysztof Bosak zapowiedział, że sąd partyjny wkrótce zajmie się wnioskiem o usunięcie z Konfederacji europosła Grzegorza Brauna. Kiedy? Być może już w piątek 17 stycznia - mówią nam w Konfederacji. - Wniosek został złożony w czwartek - mówi nam wicemarszałek Sejmu. Jak dodaje, "Grzegorz Braun został zaproszony do złożenia wyjaśnień".

Niektórzy przedstawiciele Konfederacji boją się wojny z Braunem, bo mimo że ma znacznie mniejsze zasoby niż Mentzen i Bosak, to jednak na tyle mocne, że może im poważnie zaszkodzić. - To nie będzie kulturalna rywalizacja. Braun będzie w nich bił, mścił się za poprzednie lata - mówi działacz Konfederacji, mając na myśli kampanię prezydencką.

Polityk tej formacji, przeciwnik Brauna: - On chce pozamiatać w wyborach, wrócić i przejąć Konfę od chłopaków. Ale to się mu nie uda.

Polityk PiS: - Braunowcy będą bić w Konfederację tak, jak Konfederacja bije w PiS. Będzie walka o to, kto jest prawdziwą prawicą, kto jest "prawdziwym Polakiem".

Działacz Konfederacji: - W zemście Brauna pomagać będzie Korwin, ale on już nie ma tej siły. Jego wyznawców powoli przejmuje Mentzen. Za Korwinem już mało kto został.

Człowiek z Konfederacji: - Jeśli kosztem odejścia wariatów i szurii będzie przyciągnięcie nowych wyborców, to jesteśmy gotowi ponieść taki koszt.

Dziś w otoczeniu Bosaka i Mentzena zastanawiają się, ilu działaczy pójdzie za Braunem. Wcześniej Braun domagał się większej liczby miejsc na listach dla swoich ludzi i - to zawsze było zapalnym tematem - większego "udziału w zasobach finansowych". Słowem: więcej kasy, bo Braun chciał współdzielić, nie tylko współrządzić. - Nie miał jednego i drugiego. A przynajmniej tak twierdził - twierdzi jego sympatyk.

Braunowcy mieli dość rzekomej marginalizacji. - Nie godzimy się na to, by na czas kampanii prezydenckiej Konfederacja chowała pana Brauna do szafy - komentowała w rozmowie z dziennikarzami rzeczniczka partii Brauna.