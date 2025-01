Koalicja Konfederacji z PiS? "Bosak byłby lepszym premierem niż Tusk"

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja, czy minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić PiS subwencję w związku z decyzją PKW o przyjęciu sprawozdania finansowego partii. Według wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka Andrzej Domański powinien przelać pieniądze na konto PiS. - Procedury prawne trzeba szanować - przekonywał polityk Konfederacji. - Ja się bardzo cieszę, że Krzysztof Bosak wnikliwie analizuje przepisy, opinie prawne - mówił w programie "Tłit" WP poseł PiS Krzysztof Szczucki. Krzysztof Bosak w innym wystąpieniu nazwał Rafała Trzaskowskiego "fanatykiem ideologicznym". - Trzeba Polski bronić przed takimi radykałami - stwierdził polityk Konfederacji. Gość programu mówił, że on interpretuje słowa wicemarszałka Sejmu jako poparcie kandydata PiS Karola Nawrockiego w ewentualnej drugiej turze wyborów. - Ja uważam, że współpraca między naszymi obozami jest bardzo wskazana - stwierdził Szczucki. Jednak zaprzeczył, żeby aktualnie były prowadzone jakieś rozmowy między partiami. - Gdyby była możliwość odsunięcia tego złego rządu 13 grudnia od władzy. To bym się nie zastanawiał. Koalicja nie tylko z Konfederacją, ale także z innymi partiami- mówił poseł PiS. - Premier Krzysztof Bosak to możliwy scenariusz? - zapytał prowadzący Michał Wróblewski. - Tak daleko idących scenariuszy nie mogę snuć, bo nie ma ku temu żadnych podstaw w postaci arytmetyki parlamentarnej, ale na pewno byłby to lepszy premier niż Donald Tusk - podsumował Szczucki.

