Trzaskowski apeluje do rządu. Chce zmian ws. 800+ dla Ukraińców

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Puńska. W trakcie spotkanie został poruszony temat Ukrainy w Unii Europejskiej.

Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że zanim Polska weszła do UE, musiała się kilkanaście lat dostosowywać. - Dzisiaj musi się wydarzyć dokładnie to samo. Potrzebujemy bardzo wielu lat, żeby Ukraina mogła wejść do Unii Europejskiej. Najpierw musi się skończyć wojna, później Ukraina będzie musiała przedsięwziąć cały szereg reform. To nie będzie proste - powiedział Trzaskowski.

Podkreślił, że sama Unia Europejska będzie się musiała zmienić. - To nie będzie proste, ale generalnie rzecz biorąc, wspólny mianownik jest dokładnie taki sam. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej musi się nam opłacać - zaznaczył.

W trakcie spotkania Trzaskowski powiedział, że chciałby zaproponować fundamentalną zmianę, "dlatego że my pomagaliśmy Ukraińcom od samego początku, od momentu, kiedy wybuchła wojna pełnoskalowa".

- Ale dzisiaj uważam, że nie możemy popełnić takiego błędu, jaki kiedyś popełniły inne państwa Zachodu, takie jak Niemcy czy Szwecja, że tam się po prostu opłacało przyjeżdżać tylko po socjal - podkreślił.

- Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjeżdża i chce liczyć na wsparcie, powinien wzmacniać naszą gospodarkę i dlatego ja proponuję zmianę fundamentalną. Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców. One się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki - wyjaśnił.

- To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa. Tak, nad zmianą prawa. Tak, żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony, dlatego że jeżeli chcemy dalej mieć to olbrzymie wsparcie dla Ukrainy, musimy dokonywać zmian zdroworozsądkowych w naszej polityce - dodał.

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko, jeśli spełniają określone warunki. Aby otrzymać to świadczenie, muszą przebywać legalnie w Polsce na podstawie jednego z dokumentów, takich jak zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, zgoda na pobyt tolerowany, wiza krajowa, ruch bezwizowy, ochrona czasowa, ochrona uzupełniająca lub status uchodźcy. Konieczne jest także posiadanie numeru PESEL.

Osoby ubiegające się o świadczenie muszą być rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka do 18. roku życia, na które składany jest wniosek, a także mieszkać z dzieckiem w Polsce i sprawować nad nim opiekę.

