Zmiany w 800 plus? Ekspert o niepokojących efektach

Jak też wskazał Owczarek, to dobry moment, żeby zastanowić się nad przebudowaniem programu. - Same świadczenia rodzinne o charakterze pieniężnym, takie jak 800 plus, zdominowały politykę rodzinną, a wydaje się, że inne kraje postawiły raczej na podnoszenie jakości usług publicznych i zwiększenie do nich dostępności - podkreślił.