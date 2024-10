800 plus nie dla wszystkich? Wyraźny głos z ministerstwa

- Nie, nie planuję zmian. 800 plus jest świadczeniem, które pomaga polskim rodzinom w sensie finansowym. Nie ma co się łudzić, że 800 plus ma istotny wpływ na demografię, bo tak nie jest. Ale już na zasobność portfela, na walkę z ubóstwem, na ograniczanie ryzyka popadnięcia w ubóstwo jak najbardziej tak. Ja jestem lewicową ministrą polityki społecznej i nie ma takiej możliwości, żebym zgadzała się na te – na szczęście nie zgłaszane na serio przez jakieś liczące się siły – pomysły, żeby takie programy ograniczać. Bo one się przyjęły, one są potrzebne, pełnią ważną funkcję, a polskie rodziny zasługują na wsparcie - zapewniła Dziemanowicz-Bąk.