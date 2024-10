Dom pomocy społecznej ks. Isakowicza-Zaleskiego walczy o przetrwanie. "Boję się. Gdzie indziej nie dam sobie rady"

Opowiada, że kiedyś, dawno temu, żyła we Włocławku. Opiekowały się nią dwie starsze panie, ale już umarły. Wtedy proboszcz z lokalnej parafii napisał list do ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. I tak Teresa trafiła do Radwanowic, 25 kilometrów od Krakowa. Na początku bała się nieznanego. Dzisiaj mówi, że Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych to jej miejsce na ziemi.