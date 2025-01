Trzaskowski zgadza się z Dudą. "Broni twardej racji stanu"

Dodał, że "jeżeli ktoś postępuje inaczej, to niszczy to, co najważniejsze". - Podminowuje nasze bezpieczeństwo. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Ja się z prezydentem Dudą w bardzo wielu kwestiach różnie, ale w tej sprawie prezydent Duda też twardo broni polskiej racji stanu. Mówi dokładnie to samo, co ja i premier Tusk. I w tym czasie, kiedy właśnie następuje zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo ważne, żeby od nas poszedł sygnał o jedności, a nie żeby ktoś się zastanawiał nad tym, czy wspierać Ukrainę, czy ona powinna być w NATO. To jest coś naprawdę niebywałego - mówił Trzaskowski.