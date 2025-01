Zełenski skrytykował Nawrockiego. Jest reakcja Dudy

Zełenski w wywiadzie dla polskich mediów skrytykował Karola Nawrockiego, co spotkało się z ostrą reakcją polskiego prezydenta.

Karol Nawrocki, odnosząc się do kwestii ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego, stwierdził, że do czasu rozwiązania tych spraw nie widzi przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.

W odpowiedzi Zełenski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", TVN24, Onetu i "Krytyki Politycznej" powiedział: - Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju.