"Kopia" z Dalekiego Wschodu. Taktyka przeniesiona na Bałtyk

W ciągu ostatnich 18 miesięcy na Bałtyku uszkodzono kilka rurociągów oraz kabli elektroenergetycznych i internetowych, głównie łączących Finlandię z Estonią, Szwecją i Niemcami. Ostatni taki przypadek miał miejsce 25 grudnia 2024 r. "W co najmniej dwóch przypadkach przyczyną uszkodzenia kabli miały być wleczone przez statki, opuszczone kotwice. Podejrzewa się, że są to działania sabotażowe, ale trudno to udowodnić, co jest typowe dla wojny hybrydowej" - czytamy na portalu ERR.

Według estońskiego eksperta, to co łączy zdarzenia w Cieśninie Tajwańskiej i na Morzu Bałtyckim, to ich częstotliwość, geopolityczne napięcia w obu tych regionach oraz to, że miały one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe oraz infrastrukturę komunikacyjną.