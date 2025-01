Polska może wydalić węgierskiego ambasadora: napięcia dyplomatyczne

Premier Węgier, Viktor Orban, zasugerował w grudniu, że azyl dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, ściganego przez polską prokuraturę, może nie być ostatnim takim przypadkiem. - Jeśli tak się stanie, Polacy prawdopodobnie wydalą węgierskiego ambasadora, co może doprowadzić do ograniczenia stosunków dyplomatycznych do minimum - skomentował Istvan Gordon, były radca ambasady Węgier.