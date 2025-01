Wezwanie dla Rosjan na szkolenie wojskowe. Jest podpis Putina

Dekret o powołaniu rezerwowego personelu wojskowego na szkolenie podpisuje Prezydent Federacji Rosyjskiej. Na jego podstawie departament mobilizacji Ministerstwa Obrony przygotowuje odpowiednią dyrektywę, która jest przesyłana do regionalnych biur rejestracji i poboru do wojska. Dopiero potem rozpoczyna się wysyłka wezwań do obywateli rezerwowych.