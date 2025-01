Wybory prezydenckie 2025. Jest już pierwszy komitet wyborczy

Do Państwowej Komisji Wyborczej trafiły w czwartek dwa zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Pierwsze złożył komitet wyborczy Sławomira Mentzena. Drugie komitet Rafała Trzaskowskiego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta jest do 24 marca (poniedziałek).

Mentzen jako pierwszy. Złożył wniosek do PKW

Mentzen jako pierwszy. Złożył wniosek do PKW

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.