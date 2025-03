Przesłali dziennikarzowi plany ataku na Jemen. W sieci zawrzało

Redaktor naczelny "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, został niespodziewanie dodany do grupy na aplikacji Signal, gdzie omawiano plany ataku na Jemen. W grupie uczestniczyli m.in. szef Pentagonu Pete Hegseth oraz wiceprezydent USA J.D. Vance.

W wiadomościach z grupy na Signal, użytkownik podpisany jako "JD Vance" wyraził wątpliwości co do ataku na Huti, wskazując na możliwe negatywne skutki dla amerykańskiej opinii publicznej i wzrost cen ropy. Z kolei "Pete Hegseth" argumentował, że atak jest konieczny dla przywrócenia wolności żeglugi i odstraszania, które miały zostać zniszczone przez poprzednią administrację.

"Trudno pojąć ten poziom niekompetencji. To zakończyłoby karierę każdego oficera, który by to zrobił. To by wywołało dochodzenie karne. Rażące zaniedbanie w przekazywaniu informacji o obronie narodowej jest przestępstwem. Oszałamiające" - ocenia Davif French, dziennikarz "NY Times".