Zapytali Trumpa o żołnierzy. Gdy odpowiedział, rozpętała się burza

Podczas konferencji prasowej Donald Trump został zapytany, czy poinformowano go o żołnierzach, którzy zaginęli podczas ćwiczeń wojskowych w Podbrudziu na Litwie, i którzy początkowo zostali omyłkowo uznani za zmarłych.

Jego odpowiedź wywołała zdumienie w mediach społecznościowych i wśród krytyków, z których niektórzy porównywali ją do rzekomej całkowitej niewiedzy prezydenta w sprawie tzw. Signalgate .

W poniedziałek "The Atlantic" opublikował artykuł, w którym redaktor naczelny Jeffrey Goldberg opisuje, jak przypadkowo znalazł się w grupie dyskusyjnej na aplikacji Signal, gdzie omawiano plany ataku na Jemen. Wśród obecnych w konwersacji byli m.in. wiceprezydent J.D. Vance, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz oraz szef Pentagonu Pete Hegseth.

"Czyli Trump nie wiedział o żołnierzach... i nie powiedzieli mu o czacie na Signal... kto tak naprawdę rządzi w Białym Domu? " – napisał The Lincoln Project na platformie X.

Kolejny użytkownik, którego cytuje The Independent, napisał: "Jak to możliwe, że sekretarz obrony Hegseth nie poinformował prezydenta o zaginionych żołnierzach USA na Litwie? To już od ponad 8 godzin jest w przestrzeni publicznej".