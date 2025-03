24 tony odpadów z Niemiec. Ciężarówka była już na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport 24 ton odpadów z Niemiec . Kierowca przewoził zgniecione metalowe opakowania, które miały trafić do Polski. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny, ponieważ polski odbiorca nie posiadał odpowiednich zezwoleń na przetwarzanie tego typu ładunku.

Transport odpadów został zawrócony do nadawcy w Niemczech. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej konwojowali ciężarówkę do granicy polsko-niemieckiej. To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. Od początku roku dolnośląska KAS przechwyciła już 47 ton nielegalnych odpadów.