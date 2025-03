Delegacja USA leci na Grenlandię. Trump: mieszkańcy sami prosili

Prezydent USA dopytywany, kto dokładnie wystosował zaproszenie - celem podróży drugiej damy oficjalnie jest narodowy wyścig psich zaprzęgów , który odbędzie się w czwartek - Trump stwierdził, że było to "wielu, wielu ludzi, w tym niektórzy przedstawiciele władz".

Wizyta amerykańskiej delegacji spotkała się z krytyką zarówno ze strony duńskich, jak i grenlandzkich władz. Pełniący obowiązki premiera Grenlandii Mute B. Egede w oświadczeniu na Facebooku zaznaczył, że wizyty nie można traktować wyłącznie jako prywatnej. Dodał, że do czasu powołania nowego rządu na Grenlandii nie dojdzie do spotkania z delegacją USA.

Donald Trump zasugerował, że Grenlandia może w przyszłości stać się terytorium USA. - Myślę, że Grenlandia będzie czymś, co być może będzie w naszej przyszłości. To ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego - stwierdził prezydent USA. Wskazał na obecność Rosji i Chin w regionie jako powód do zwiększenia amerykańskiego zaangażowania.