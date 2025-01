Majątek Trumpa. Do Białego Domu wchodzi z miliardami

Donald Trump, znany amerykański biznesmen i osobowość medialna, ponownie został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2024 roku. Uroczyste zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia 2025 roku. Trump, który wcześniej pełnił funkcję prezydenta w latach 2017-2021, powraca do Białego Domu z imponującym majątkiem.

Według Bloomberga wartość majątku Donalda Trumpa na początku 2024 roku przekroczyła 4 mld dolarów, co pozwoliło mu znaleźć się na liście najbogatszych ludzi na świecie. We wrześniu 2024 roku "Forbes" zaktualizował tę wycenę do 3,9 mld dolarów.