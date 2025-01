"To mógł być odruch ludzki". Sołtys broni agresywnego księdza

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak duchowny - niewpuszczony z kolędą do domu parafianina - kopie w ogrodzenie, za którym szczeka na niego pies, ewidentnie chcąc uderzyć psa. Następnie podnosi z ziemi kamień i rzuca nim w kierunku zwierzęcia na posesji.

Na nagraniu widać księdza Bogdana Okraskę ze wsi Tolkowiec w powiecie braniewskim, niedaleko granicy z obwodem królewieckim (to kilkanaście kilometrów od przejścia granicznego w Grzechotkach).

- Wy, dziennikarze, szukacie sensacji, a my nie najgorzej oceniamy pracę naszego proboszcza. On już jest chyba ósmy rok u nas. Nie widzę podstaw, żeby robić z tego aferę ogólnokrajową. Dzieją się gorsze rzeczy. Dochodzi do takiego absurdu, że zwierzęta mają większe prawa od ludzi - mówi Wirtualnej Polsce Grzegorz Błądek, sołtys wsi Tolkowiec.