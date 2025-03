To nie koniec rozmów? We wtorek kolejne spotkanie USA‑Ukraina

Według informacji przekazanych przez ukraińskiego nadawcę Suspilne, delegacje USA i Ukrainy spotkają się ponownie we wtorek w Rijadzie . Celem rozmów jest kontynuacja dyskusji na temat proponowanego rozejmu w wojnie w Ukrainie. Spotkanie to jest kontynuacją wcześniejszych negocjacji. W poniedziałek wieczorem zakończyły się natomiast rozmowy USA z delegacją Rosji .

Anonimowe źródło w Białym Domu, cytowane przez agencję Reutera, podkreśla, że rozmowy trzech delegacji - USA, Ukrainy i Rosji - przebiegają "wyjątkowo dobrze". - Spodziewamy się pozytywnych wieści w niedalekiej przyszłości - zapewniło to samo źródło. Warto zaznaczyć, że rozmowy te mają charakter techniczny i trwają już od kilku dni .

W poniedziałek wieczorem zakończyły się rozmowy delegacji USA i Rosji dotyczące wojny w Ukrainie. Negocjacje trwały około 12 godzin i miały charakter techniczny. Niezależny portal rosyjski Meduza, powołując się na agencje informacyjne RIA Nowosti i TASS, podał, że wspólne oświadczenie Rosji i Stanów Zjednoczonych zostanie opublikowane we wtorek. Według obserwatorów to może być kluczowy moment w dążeniu do rozejmu w konflikcie w Ukrainie.