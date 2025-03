Rozmowy USA‑Ukraina. "Negocjacje w warunkach konfliktu przebiegają bardzo ciężko"

Z kolei agencja Bloomberg, powołując się na źródła bliskie sprawie, podała, że Biały Dom dąży do tego, by porozumienie w sprawie rozejmu w wojnie Rosji z Ukrainą zostało osiągnięte przed 20 kwietnia .

- Zawsze, kiedy odbywają się takie negocjacje, w warunkach konfliktu przebiegają one bardzo ciężko. I tak jest w tym przypadku. Najwięcej problemów jest zawsze na samym początku. Widać, że obie strony podchodzą do siebie nieufnie. Nie ma też "chemii" z pośrednikiem rozmów, ze stroną amerykańską - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Romaniuk.

- Dodatkowo każda strona widzi swój punkt widzenia. Czas jest więc potrzebny także do wypracowania kompromisu. Z tego punktu widzenia, dobrze, że w ogóle zaczęły się takie rozmowy. Nie zapominajmy, że uczestniczą w nich trzy strony, co automatycznie wydłuża negocjacje - przypomina politolog ze Lwowa.

- Nasz zespół pracuje w sposób całkowicie konstruktywny. Rozmowa jest bardzo pożyteczna, praca delegacji trwa. Ale bez względu na to, co powiemy naszym partnerom dzisiaj, musimy zmusić Putina do wydania prawdziwego rozkazu zaprzestania ataków. Ten, kto wywołał tę wojnę, musi ją cofnąć - zastrzegł przywódca Ukrainy.

Putin tak naprawdę chce zniszczyć Ukrainę, by nie istniała jako samodzielne państwo. Chce podzielić nasz kraj, tak by jedna część była Rosją, a druga całkowicie uzależniona od Rosji. Kijów się oczywiście na to nigdy nie zgodzi

- Pamiętamy przecież rozmowę w Białym Domu, w jaki sposób Wołodymyr Zełenski został potraktowany przez Donalda Trumpa i J.D. Vance'a. Oczywiście, to była presja na Ukrainie. Jeśli taka presja byłaby wywarta na stronie rosyjskiej, wtedy zobaczylibyśmy, na co Moskwa może się zgodzić. Tego jednak na razie nie widzimy… - zauważa politolog ze Lwowa.

- Chcieliby objęcia gwarancjami bezpieczeństwa statków handlowych, które nie transportują towarów wojskowych. A to dlatego, że obecnie tego nie kontrolują. Dla nich oznaczałoby to powrót do robienia interesów i zastrzyk gotówki. Ale to nie jest jeden z punktów warunkujących zakończenie wojny, a moment, który Putin chce wykorzystać, by uzyskać korzyści dla Rosji - argumentuje ekspert.