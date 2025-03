Na co liczy Ukraina? Kolejna tura rozmów w Rijadzie

W poniedziałek (24 marca) w Arabii Saudyjskiej odbędą się kluczowe rozmowy między Ukrainą a USA dotyczące zawieszenia broni w konflikcie z Rosją. Dojdzie też do rozmów amerykańsko-rosyjskich. Kijów liczy na to, że przyniosą one porozumienie w sprawie częściowego rozejmu.