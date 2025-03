Nowa przewodnicząca MKOl. Wybór budzi kontrowersje

Podczas 144. Sesji MKOl w Costa Navarino na Kirsty Coventry oddano 49 głosów, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba było do uzyskania większości. Zapewniło jej to zwycięstwo już w pierwszej rundzie. Była najmłodszą kandydatką i jedyną kobietą wśród pretendentów do sukcesji po Thomasie Bachu. Jej wybór jest postrzegany jako znak postępu w organizacji, która do 1981 roku nie miała kobiet wśród swoich członków. 41-latka jest też najmłodszą osobą, która stanie na czele MKOl i pierwszą pochodzącą z Afryki.