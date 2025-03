Nowe rozmowy o surowcach. USA ma zyskać większe uprawnienia

Według "Financial Times", Stany Zjednoczone planują nową umowę z Ukrainą, która ma dotyczyć dostępu do surowców mineralnych. Celem jest zwiększenie amerykańskich uprawnień w porównaniu do wcześniejszych propozycji, które nie doszły do skutku z powodu konfliktu między prezydentami obu krajów. "Financial Times" podkreśla, że rozmowy obejmują również kwestie własności i kontroli nad wspólnym funduszem inwestycyjnym.