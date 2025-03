Kolejna umowa dot. surowców? USA negocjują z DRK

DRK, posiadająca bogate zasoby miedzi, kobaltu i uranu, zwróciła się do USA z propozycją umowy, która oferowałaby prawa eksploracyjne w zamian za wsparcie dla rządu prezydenta Felixa Tshisekediego.

"Kongijscy urzędnicy mają nadzieję, że umowa dotycząca minerałów wzmocni wsparcie dla USA dla władz państwa, które zmaga się z konfliktem zbrojnym we wschodniej części swojego terytorium" - wyjaśnił "FT".

Rebelianci M23, wspierani przez sąsiednią Rwandę, zdobyli bogate w minerały terytoria oraz dwa największe miasta, Gomę i Bukavu. "Demokratyczna Republika Konga dysponuje znaczną częścią światowych zasobów minerałów krytycznych, niezbędnych do zaawansowanych technologii" - powiedział rzecznik Departamentu Stanu w rozmowie z "FT".

Ukraina chce podpisać umowę z USA. "To będzie kolonializm"

Tło konfliktu

Rebelia na wschodzie DRK jest następstwem ludobójstwa dokonanego na ludności Tutsi przez Hutu w Rwandzie w latach 90. XX wieku. W wyniku tych wydarzeń zginęło ponad 800 tys. osób, a dwa miliony Hutu uciekło do DRK, co doprowadziło do dalszych napięć etnicznych.