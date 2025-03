Generał ostrzega przed rozmowami Putina z Trumpem. "Postawa może zachęcić do eskalacji"

Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, w rozmowie z "Faktem" wyraził obawy, że Władimir Putin może wykorzystać rozmowy z Donaldem Trumpem. Te mogą jego zdaniem doprowadzić do ustępstwa kosztem Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Generał podkreśla, że Putin może żądać wycofania wojsk NATO z Polski, Rumunii i państw bałtyckich.

Wojskowy zauważa, że postawa Donalda Trumpa wobec Rosji "może zachęcić Putina do eskalacji żądań".

Rosja i USA: Gra o Europę Wschodnią

- Sam fakt uległości Trumpa wobec Kremla absolutnie przekona Putina do tego, że może grać - ostrzega generał. Putin może dążyć do większej swobody działania w Europie Wschodniej, w tym do powrotu do projektów takich jak Nord Stream 2.

Generał Skrzypczak przewiduje, że Putin będzie przeciągał negocjacje, licząc na ustępstwa ze strony Trumpa. - Im dłużej będzie to przeciągał i w tym czasie wojna będzie trwała, tym bardziej Trump będzie gotowy do ustępstw - mówi generał. Putin może wykorzystać tę sytuację, by uzyskać korzyści kosztem Europy Wschodniej.

Generał Skrzypczak podkreśla, że uległa postawa Trumpa wobec Moskwy już uruchomiła apetyty Putina. - Jeżeli ktoś myśli, że Putin tak szybko wojnę zatrzyma, to niech na to nie liczy - ostrzega generał. Putin będzie przeciągał negocjacje, licząc na ustępstwa ze strony Trumpa, co może mieć poważne konsekwencje dla Ukrainy i Europy Wschodniej.