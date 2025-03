Deportowani, bo mieli tatuaże? Prawnicy alarmują

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zdecydowała o deportacji ponad 200 imigrantów do Salwadoru , uznając ich za gangsterów. Decyzje te oparto na XVIII-wiecznych przepisach , które pozwalają na wydalanie obywateli państw będących w stanie wojny z USA. Krytycy wskazują, że te przepisy są przestarzałe i nieadekwatne do obecnej sytuacji.

Deportowani trafili do Centrum Odosobnienia Terroryzmu w Salwadorze, gdzie będą przebywać przez rok z możliwością przedłużenia. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślił, że wszyscy deportowani przebywali w USA nielegalnie. Zapewnił, że jeśli okaże się, że ktoś z deportowanych nie jest gangsterem, Salwadorczycy mogą go deportować do Wenezueli.