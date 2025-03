Politycy PiS też piszą do Metsoli. Reakcja na pismo Bodnara

Prokurator Generalny Adam Bodnar po opublikowaniu przez TVP nagrania, na którym Jacek Ozdoba wraz z kilkoma innymi politykami PiS obraża prokurator Ewę Wrzosek , skierował w piątek pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Jak przekazał w dokumencie, zachowanie europosła "budzi poważne zastrzeżenia etyczne i pozostaje w sprzeczności z wartościami prezentowanymi w Unii Europejskiej w zakresie poszanowania godności człowieka".

Bodnar szczegółowo opisał incydent z udziałem Ozdoby, informując, że europoseł nie widzi potrzeby przeprosin prokurator. Załączył również odnośniki do nagrań, na których widać całe zajście.

W piątek wieczorem na pismo Bodnara zareagowali politycy PiS-u. Jak stwierdził we wpisie na platformie X Patryk Jaki: "Posłowie do Parlamentu Europejskiego razem solidarnie odpowiadają na kolejny polityczny atak , przypominając elementarne fakty ws. śmierci śp. Barbary Skrzypek".

Prawo i Sprawiedliwość bowiem od czasu publicznego podania informacji o śmierci Skrzypek przyjęło narrację, według której polityczne zaangażowanie prokurator Ewy Wrzosek oraz osób biorących udział w jej przesłuchaniu miało rzekomo doprowadzić do tragedii.

W piśmie od polityków PiS zaadresowanym do Roberty Metsoli przekazano: "Z ogromnym zdumieniem przyjmujemy, że prokurator generalny Adam Bodnar kieruje do pani kolejny donos na swoją konkurencję polityczną, szczególnie w świetle wydarzenia, za które powinien się wstydzić i odpowiadać karnie". Jak dalej stwierdzili, według nich "ponosi on polityczną odpowiedzialność za śmierć bliskiego współpracownika lidera opozycji w Polsce, pani Barbary Skrzypek w związku z tym, że: