Ozdoba nie przeprosi. Zapytaliśmy go o skandaliczne słowa

- To jest niebywały skandal, że politycy PiS mówią o tym, że będą kogoś przepychali albo przewracali. Skandaliczne słowa, powinna zająć się tym prokuratura, bo możemy mieć do czynienia z groźbami karalnymi - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.

W ten sposób odniósł się do opublikowanego przez TVP Info nagrania, na którym widać posłów Prawa i Sprawiedliwości przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W poniedziałek odbywał się tam wiec z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS łączą śmierć wieloletniej współpracownicy prezesa Barbary Skrzypek z faktem jej kilkugodzinnego przesłuchania przez Wrzosek w sprawie tzw. dwóch wież. Prokuratorka odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że podczas przesłuchania działała zgodnie z prawem. Nagranie z udziałem m.in. Ozdoby można zobaczyć poniżej.

- Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep*** - mówi na nagraniu Ozdoba. W odpowiedzi Marek Suski z PiS radzi koledze: "ale delikatnie". - Niech ona w ogóle nie wychodzi - dodaje Ozdoba.

- To jest bezczelne babsko - kontynuuje Ozdoba. - To pokazuje, że to jest socjopatka - stwierdził poseł PiS Jan Kanthak. - W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać - dodaje, odnosząc się do prok. Wrzosek. - Ale ona jest psychiczna - odpowiada mu Ozdoba.

Jak tłumaczy sytuację polityk PiS? Nie przyznaje się do błędu

- Zastanawialiśmy się w gronie kolegów, czy pani Wrzosek zaatakuje prezesa Kaczyńskiego. Patrząc na jej zachowanie, słysząc wypowiedzi i to, co musi zostać wyjaśnione po przesłuchaniu zmarłej dyrektor Barbary Skrzypek, nie potrafię ocenić, gdzie ta pani ma granice. Baliśmy się, że dojdzie do jej prowokacji z tłumem, chcieliśmy się przed tym ochronić. To przecież chciała zrobić, wychodząc i eskalując emocje. Bo co by było, gdyby nagle pani Wrzosek ruszyła na prezesa? Nie chcieliśmy dopuścić do jakiejkolwiek przemocy - broni się w rozmowie z WP Ozdoba.

Twierdzi, że "nagranie z jego udziałem jest wycięte", a "kontekst był taki, że nie chciał przepychać się z panią Wrzosek, tylko odgrodzić ją od prezesa". - Ja nie byłem w stanie przewidzieć, co ona zrobi, byłem przygotowany na to, że zechce ruszyć na prezesa Kaczyńskiego - tłumaczy.

Zapytaliśmy polityka PiS, czy żałuje swojego zachowania, czy przeprosi Wrzosek i czy ma sobie coś do zarzucenia. Na wszystkie pytania odpowiedział: "absolutnie nie".

- W moim zachowaniu nie było niczego, co odbiegałoby od zrozumiałego języka dla środowiska "ośmiu gwiazdek" - twierdzi.

Wcześniej Ozdoba na portalu X pisał:

Ewa Wrzosek wyszła do tłumu, licząc na prowokację. Zapewne chciała, by ktoś ją uderzył lub wyrządził jej krzywdę. Wie, że sytuacja obnaża upolitycznienie prokuratury, przecieki i tuszowanie przestępstw. Wizerunkowo i prawnokarnie władza prędzej czy później będzie musiała się z tym zmierzyć. Konsekwencje? Bodnar, Giertych i Dubois odpowiadają za obecny obraz politycznej prokuratury Jacek ozdoba we wpisie na portalu X

Po publikacji materiału przez TVP Info i TVN24 europoseł PiS znów odniósł się do Wrzosek:

"Po tym, co się stało po przesłuchaniu pani Basi Skrzypek, a także po psychopatycznym podejściu Wrzosek do Prawa i Sprawiedliwości, braliśmy pod uwagę możliwość fizycznych prowokacji wobec Prezesa Kaczyńskiego. Byłem więc gotów stanąć w jego obronie. I o tym mówiłem. Tak samo jak kiedyś uniemożliwiłem to panu Szczurkowi" Jacek ozdoba we wpisie na portalu X

Jak stwierdził: "Prokurator, która porównuje polityków PiS do 'leśnych band' po 1945 roku, i mówi, że trzeba się z nimi rozprawić, jest zdolna do wszystkiego. Dziennikarze ocenili wyjście Wrzosek przed prokuraturę jako jej prowokację".

PiS reaguje na zachowanie Ozdoby

Nie wszystkim kolegom z partii spodobało się zachowanie Ozdoby.

- Ja bym takich słów nigdy nie użył, każdej kobiecie należy się szacunek - przyznał w Sejmie poseł PiS Janusz Kowalski.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak stwierdził jednak, że "mamy do czynienia z manipulacją medialną", choć nie wskazał, jaką.

PiS przed budynkiem prokuratury

Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zebrali się w poniedziałek po południu przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jarosław Kaczyński rzucał oskarżeniami w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Nie przedstawiał jednak żadnych dowodów na swoje twierdzenia.

- Mamy w Polsce demokrację walczącą i pierwszą ofiarę śmiertelną tej demokracji. To, co zrobiła prokuratura w tej sprawie z panią Skrzypek, to skandal - stwierdził prezes PiS, przemawiając w trakcie manifestacji.

Wcześniej na pytania dziennikarzy odpowiadała Wrzosek, która przesłuchiwała Skrzypek. Zebrany tłum krzyczał w jej kierunku hasła: "Jak smakuje zemsta", "wstyd, hańba", "tu jest Polska, nie Bruksela".

Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski