"To skandal". Mentzen składa obietnice emerytom

- To jest skandal. Człowiek pracuje ciężko całe życie, odkłada sobie te składki, żeby iść na emeryturę, chce je z powrotem, to mu państwo mówi nie, i każe płacić podatek dochodowy od czegoś, co ktoś już raz zarobił. To jest przecież jakiś absurd - stwierdził podczas spotkania z mieszkańcami Sejn Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji na prezydenta zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany, emerytury nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

- Przekażcie to swoim dziadkom, bo ja nie mam z nimi kontaktu. To wy macie z nimi kontakt. W telewizji im o tym nie powiedzą. Powiedzcie swoim babciom i swoim dziadkom, że jak na mnie zagłosują i wygram te wybory, to doprowadzę do zdjęcia podatku z emerytur, że uda się to zrobić - zwrócił się do młodych wyborców Mentzen.