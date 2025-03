Mocne wystąpienie szefa MON. "Okrywa was hańbą"

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, ostro skrytykował posłów opozycji, którzy zagłosowali przeciwko uchwale. - Co się z wami stało, bo problem jest głębszy niż tylko to głosowanie? - pytał. Po tych słowach posłowie opozycji zaczęli krzyczeć: "do Berlina", "do Putina". Wicepremier, kontynuując swoją wypowiedź, ocenił, że politycy PiS stracili to, co - jak stwierdził - "kiedyś mogło nawet imponować". - Wielu Polaków głosowało na was dlatego, bo mieliście dobre wyczucie zagrożeń ze Wschodu i nawet odpowiedzi na to. Utraciliście to zupełnie, a teraz utraciliście zdolność działania na rzecz dobra Rzeczpospolitej - powiedział.