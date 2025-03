Zatrzymanie wandala w Krakowie. Na zabytku namalował symbole nazistowskie

17 marca krakowscy policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który uszkodził Sukiennice oraz inne zabytkowe budynki w rejonie Rynku Głównego. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Krakowie, mężczyzna nanosił na ściany napisy i symbole nazistowskie. Za te czyny grozi mu do 8 lat więzienia .

Do zatrzymania doszło po tym, jak przechodząca centrum Krakowa kobieta zauważyła mężczyznę malującego po ścianie Sukiennic i zgłosiła to patrolującym policjantom. Funkcjonariusze szybko zareagowali, uniemożliwiając wandalowi ucieczkę. 47-latek przyznał się do niszczenia zabytkowego budynku i malowania symboli propagujących nazistowski ustrój.