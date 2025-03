Ośmiornica na grzbiecie rekina. Niezwykłe odkrycie naukowców

Rochelle Constantine, oceanografka z Uniwersytetu w Auckland, początkowo nie była pewna, co widzi. - Na początku myślałam, że to boja - przyznała w rozmowie z "New York Times". Zespół badawczy, poszukując żerujących osobników, zauważył pomarańczową plamę na głowie rekina. Początkowo podejrzewano, że może to być uraz lub zaplątanie w sprzęt wędkarski.