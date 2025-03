﻿Ciąg dalszy sprawy Karoliny Wróbel. Nowa hipoteza ws. zaginięcia dziewczyny

Burzacki potwierdził też, że rodzina Patryka B. znalazła adwokata, który podejmie się jego obrony. - Z punktu widzenia pełnomocnika rodziny zaginionej, to nie jest to zła wiadomość. Zakładając, że informacja się potwierdzi, to "po drugiej stronie", będzie prawnik, który dodatkowo zweryfikuje zebrany w sprawie materiał dowodowy i jeżeli znajdzie jakieś słabe punkty, to będzie wnosił o dodatkowe czynności lub analizy - komentuje mecenas Rafał Bargiel.