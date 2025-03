Papież wrócił do Watykanu. Lekarz ujawnia szczegóły walki o zdrowie

Mimo poważnego stanu zdrowia, papież Franciszek zachował pełną świadomość i prosił lekarzy o prawdę na temat swojego stanu. - Próbujcie wszystkiego, nie poddajemy się - mówił do zespołu medycznego.

Po wyjściu z najgorszego kryzysu papież Franciszek zaczął stopniowo wracać do zdrowia. - Kiedy tylko zaczął czuć się lepiej, prosił o to, by mógł przejść się po oddziale - relacjonował Alfieri.