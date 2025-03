Tak omawiali atak na Huti. Witkoff był wtedy w Moskwie

Co musisz wiedzieć?

Redaktor naczelny tygodnika "The Atlantic" Jeffrey Goldberg podał w poniedziałek, że omyłkowo został zaproszony do grupowego czatu z udziałem najwyższych urzędników Białego Domu w sprawie operacji przeciw rebeliantom Huti w Jemenie. W trakcie dyskusji szef Pentagonu wysłał plany operacji w tym kraju .

"Gdyby informacje tam zawarte przeczytał przeciwnik Stanów Zjednoczonych, mogłyby one zostać wykorzystane do wyrządzenia krzywdy amerykańskiemu personelowi wojskowemu i wywiadowczemu, szczególnie na (...) Bliskim Wschodzie, obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa. Aby zilustrować szokującą lekkomyślność tej rozmowy na Signal, powiem, że post (szefa Pentagonu Pete'a) Hegsetha zawierał szczegóły operacyjne nadchodzących ataków na Jemen, w tym informacje o celach, broni, którą USA miałyby rozmieścić, i sekwencję ataków" - napisał Goldberg.

Uwagę na to zwrócił Yaroslav Trofimov, dziennikarz "The Wall Street Journal".

Autentyczność publikacji zakwestionował sekretarz obrony Pete Hegseth . Wcześniej prawdziwość ujawnionych przez "The Atlantic" wiadomości potwierdził rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Nikt nie wysyłał planów wojennych, to wszystko, co mam do powiedzenia - powiedział Hegseth podczas krótkiej wypowiedzi po lądowaniu na Hawajach.