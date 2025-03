Plany ataku na komunikatorze? Hegseth zaprzecza

Szef Pentagonu Pete Hegseth zaprzeczył doniesieniom, jakoby wysłał plany ataku na bojowników Huti w Jemenie podczas grupowej dyskusji na Signal. Wcześniej autentyczność wiadomości ujawnionych przez "The Atlantic" potwierdził rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Nikt nie wysyłał planów wojennych, to wszystko, co mam do powiedzenia - powiedział Hegseth podczas krótkiej wypowiedzi po lądowaniu na Hawajach.