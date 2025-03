Magierowski dla WP: Kiedy prawdziwi macho bawią się w wojnę. Na Signalu [OPINIA]

Jak mogło dojść do sytuacji, w której do rozmowy o kwestiach tak wrażliwych włączono dziennikarza? Dlaczego w ogóle używano takiej formy komunikacji, omawiając tajne plany operacyjne? Wreszcie: jak to możliwe, że wiceprezydent USA, sekretarz obrony, sekretarz stanu, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, dyrektorka Narodowego Wywiadu, szef CIA oraz szefowa sztabu Białego Domu, w większości politycy o ogromnym doświadczeniu, zachowali się kolektywnie w sposób tak nierozsądny, łamiąc wszelkie pisane i niepisane zasady obowiązujące w takich okolicznościach?

Treść i ton wymiany na Signalu to kolejny dowód na to, iż jesteśmy dziś świadkami gwałtownej maskulinizacji, żeby nie powiedzieć "machyzacji" amerykańskiej polityki (proszę wybaczyć ten niezgrabny neologizm). I w sferze wizerunkowej, i w warstwie werbalnej. Co prowadzi do sytuacji, w której kilku ważnych i wpływowych macho chce się pobawić w wojnę, chce się pochwalić "bliskością" z prezydentem, chce się dostać do Situation Room, a jak nie tam, to przynajmniej do grupy na Signalu. Bo oznacza to "wtajemniczenie" i prawdziwą władzę.