Kompromitacja w Białym Domu. Waltz straci stołek?

Na ten moment żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Urzędnicy podkreślają jednak, że ostateczny głos w tej sprawie będzie należał do prezydenta Trumpa, który ma podjąć decyzję w najbliższych dniach, obserwując przy tym medialne doniesienia dotyczące skandalu.

Jak informuje Politico, wysoki rangą urzędnik administracji ujawnił, że trwają rozmowy w różnych kanałach komunikacji z udziałem pracowników Białego Domu na temat przyszłości Waltza. Wszystko w związku z doniesieniem, że doradca przypadkowo dodał redaktora naczelnego The Atlantic, Jeffreya Goldberga, do czatu, na którym omawiano możliwy atak wojskowy na Huti.

- Połowa z nich mówi, że on tego nie przetrwa albo nie powinien przetrwać – powiedział anonimowo jeden z urzędników. Dwóch wysokich doradców Białego Domu miało nawet zasugerować, że Waltz powinien zrezygnować, by nie stawiać prezydenta w trudnej sytuacji.

- Było to lekkomyślne, by nie sprawdzić, kto jest na czacie. Lekkomyślne było prowadzenie tej rozmowy na Signal. Nie można mieć lekkomyślności na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego – podkreślił urzędnik.

Jeszcze bardziej dosadna była osoba blisko związana z Białym Domem: - Wszyscy w Białym Domu zgadzają się co do jednego: "Mike Waltz to piep.... idiota".