Magierowski dla WP: Rosja - od pariasa do partnera [OPINIA]

Wtorkowa rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa i Władimira Putina trwała ok. dwóch godzin. Oficjalne oświadczenia Białego Domu i Kremla , które zostały upublicznione wkrótce po jej zakończeniu, zawierają po kilka akapitów. I nie jest to niczym zaskakującym. Często takie dokumenty są jeszcze krótsze, ostrożne w treści, a wręcz oschłe. W tym wypadku, wręcz przeciwnie, konkretów było nawet więcej niż zazwyczaj.

Owszem, po raz pierwszy zmuszono Kreml do ustępstw - 30-dniowego wstrzymania nalotów na infrastrukturę energetyczną, uwolnienia grupy jeńców - lecz trudno mówić o fundamentalnym przełomie. Mało tego, Putin odrzucił propozycję miesięcznego, całkowitego zawieszenia broni , co oznacza, że będzie mógł kontynuować "specjalną operację militarną" ( godzinę po tym, jak obaj politycy odłożyli słuchawki, w Kijowie rozbrzmiały syreny alarmowe ).

"Pierwotne przyczyny kryzysu" to dla niego trwająca od lat "ekspansja NATO" i próba wciągnięcia Ukrainy w orbitę Zachodu. Zaś "uzasadnione interesy w sferze bezpieczeństwa" to nic innego, jak przypomnienie, że Moskwa nigdy nie odstąpiła od zamiaru wykrojenia na nowo swojej strefy wpływów i przebudowy całej geopolitycznej architektury w Europie Środkowo-Wschodniej .

To jedno stwierdzenie pokazuje, o co tak naprawdę chodzi w tym dyplomatycznym tańcu. Nie o to, czy w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Nie o to, kto będzie zarządzał Zaporoską Elektrownią Atomową. Nie o to, ile ma trwać rozejm. Chodzi o status Rosji w relacjach z USA oraz - szerzej - na arenie globalnej.