Żołnierze dostali podwyżkę. Tyle płaci teraz wojsko

Od stycznia 2025 roku żołnierze zawodowi w Polsce otrzymują wyższe wynagrodzenia. Minimalne zarobki wzrosły z 6 tys. zł do 6,4 tys. zł, co ma na celu przywrócenie odpowiednich różnic w wysokościach uposażenia między poszczególnymi stopniami wojskowymi i rodzajami służby, aby nie doszło do ujednolicenia uposażeń na niekorzystnych poziomach.