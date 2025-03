"Blobfish" to najbrzydsze zwierzę na świecie. Teraz otrzymała kolejny tytuł

Blobfish może żyć nawet 130 lat, co czyni ją jednym z długowiecznych mieszkańców oceanicznych głębin. Jej ciało jest pozbawione pełnego szkieletu, mięśni oraz łusek, co przyczynia się do jej charakterystycznego wyglądu. Ryba ta jest rzadko widywana, co dodaje jej tajemniczości. Blobfish wykazuje zadziwiające instynkty rodzicielskie. Samice składają do 100 tys. jaj, a dorosłe osobniki pilnują lęgu. Populacja blobfish może być zagrożona przez połowy denne, gdzie często staje się niechcianym przyłowem.