Islandia na urlop. Czy tutejsze ceny to faktycznie "paragony grozy"?

Islandia to kraj, który od lat przyciąga podróżników z całego świata swoją dziką, surową urodą i niesamowitymi krajobrazami . Wulkaniczne pejzaże, gorące źródła, lodowce, wodospady oraz zjawiskowe zorze polarne sprawiają, że ta wyspa na końcu świata stała się jednym z najbardziej pożądanych celów podróży.

Co sprawia, że Islandia jest marzeniem tak wielu osób? Po pierwsze, jej niezwykła natura, która oferuje niezliczone możliwości do aktywnego wypoczynku i fotografii. Możliwość kąpieli w naturalnych gorących źródłach, podziwianie potężnych gejzerów i zapierających dech w piersiach wodospadów to tylko niektóre z atrakcji, które przyciągają turystów.