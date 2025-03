Co musisz wiedzieć?

"Amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla tej infrastruktury i wsparciem dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej" – napisano we wspólnym komunikacie sekretarza stanu USA Marco Rubio i doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza, dotyczącym rozmowy prezydenta USA z Zełenskim.

Prezydenci USA i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której omówili kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i humanitarnego. "Prezydent Zełenski poprosił o dodatkowe systemy obrony powietrznej, by chronić cywilów, w szczególności o systemy rakietowe Patriot" – czytamy w komunikacie. Trump zgodził się na współpracę w tej kwestii.

Podczas rozmowy Trump poruszył również temat ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. "Obiecał, że będzie 'blisko współpracował z obiema stronami, by pomóc zapewnić, że te dzieci wrócą do domu'" – podkreślono w komunikacie. Zełenski wyraził wdzięczność za wsparcie i gotowość do dalszej współpracy na rzecz zakończenia konfliktu.