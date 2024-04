Utknęli na tydzień na wyspie na Pacyfiku. Uratowała ich kreatywność

Załoga samolotu dostarczyła pakiety ratunkowe mężczyznom do czasu przybycia dalszej pomocy. Następnego dnia samolot Straży Przybrzeżnej nadlatujący z Hawajów zrzucił radio, aby nawiązać kontakt z mężczyznami, którzy potwierdzili, że są w dobrym zdrowiu i mają dostęp do żywności i wody. Powiadomili również, że ich łódź uległa uszkodzeniu, a silnik jest zepsuty. Statek USCGC Oliver Henry w końcu dotarł do marynarzy we wtorek rano i przetransportował ich do domu.